Гимназию в Климовске капитально отремонтируют к августу 2025 года

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Начался капитальный ремонт здания гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в гимназии заменят кровлю и потолки, обновят фасад и входные группы, лестницы, все инженерные сети и оборудование, окна и двери. В классах появится новая современная мебель. Также полностью благоустроят прилегающую к школе территорию.

«Подрядчик вышел на площадку 1 августа, завез оборудование и инструмент. На площадке работают 10 человек, ведутся демонтажные работы. Сейчас проводится демонтаж полов, потолков, окон и дверей», — пояснили в ведомстве.

Завершить капремонт планируется к августу 2025 года.

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