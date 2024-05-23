Гимназию в Больших Вяземах отремонтируют в июле

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт продолжается в Голицынской гимназии № 2 в Больших Вяземах. Готовность объекта достигла 50%. Все работы идут в графике, окончание запланировано на середину июля.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов оценил капремонт гимназии в Больших Вяземах. Проверка прошла при участие родителей — это уже традиционная практика.

«Обсудили с жителями, что нужна небольшая парковка для педагогов и родителей. Ее можно организовать на территории школы или на муниципальной земле по соседству. Проработаем этот вопрос более детально», — отметил Иванов.

Сейчас на объекте трудятся 80 человек и три единицы техники. Рабочие занимаются кровлей, фасадом и заменой инженерных сетей.

Территорию вокруг школы благоустроят, там появится спортивная зона. Обновленное здание откроет двери для школьников 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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