Гимназию открыли после капитального ремонта во Фрязине

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы Александр Толмачев, представитель аппарата Уполномоченного по правам человека Анастасия Волкова, заместитель начальника управления — начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник и председатель местного Совета депутатов Елена Романова. Гимназию отремонтировали в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Новый учебный год в комфортных условиях начали 737 учеников, в том числе 46 первоклассников. Кабинеты оснастили мебелью, обновили спортивный и актовый залы, благоустроить территорию.

Всем учащимся во время торжественной линейки вручили мороженое от команды губернатора московской области Андрея Воробьева.

«Поздравляем всех учащихся, педагогов и родителей Наукограда с Днем знаний и началом учебного года в обновленной школе! Желаем ученикам ярких открытий и успехов в учебе, педагогам — профессиональных достижений, а родителям — мудрости и терпения. Вперед к новым знаниям!» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.