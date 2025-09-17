Гимназию №5 в Дзержинском капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт начался в гимназии № 5 на Томилинской улице в Дзержинском. Здание, в котором проведут работы, было построено в 1989 году.

Сотрудники компании «Воздвижение» уже начали демонтаж конструкций. Позже в гимназии площадью более 12 тысяч квадратных метров обновят и утеплят фасад, отремонтируют кровлю и модернизируют входные группы.

Кроме того, рабочие заменят сантехнику, системы вентиляции и отопления, а также двери и окна. Им предстоит провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. После окончания ремонта в гимназии установят новую мебель и технику.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 20 человек», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Обновленную гимназию откроют 1 сентября следующего года.