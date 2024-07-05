Гимназию № 4 в Подольске капитально отремонтируют к сентябрю

Меньше двух месяцев осталось до открытия подольской гимназии № 4 после капитального ремонта. Уже в сентябре здесь начнутся уроки.

Проверить ход ремонта приехали вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, а также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы уже вышли на финишную прямую — бригады заняты внутренней отделкой кабинетов. Прилегающую территорию гимназии тоже активно благоустраивают. Там укладывают тротуарные бордюры, устанавливают системы освещения. Для учеников оборудуют четыре спортивные площадки.

«На данный момент на строительной площадке находится 91 рабочий. Производятся работы по благоустройству территории, по монтажу кровли и мокрого фасада», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Строй — СТК» Вячеслав Наумов.