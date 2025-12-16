Гимназию № 5 в Дзержинском откроют после капремонта в 2026 году

На Томилинской улице в Дзержинском продолжается капитальный ремонт гимназии № 5. Стройготовность образовательного учреждения составляет 33%. Открыть школу для учащихся планируют 1 сентября 2026 года.

«На объекте задействовано более 60 рабочих и четыре единицы техники», — уточнили в подмосковном Минстрое.

По проекту в здании 1989 года постройки площадью более 12 тысяч квадратных метров отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу. Кроме того, будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, а также окна и двери.

Помещения отделают, в кабинеты завезут новую мебель и оборудование. Территорию образовательного учреждения благоустроят.

Работы осуществляются по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».