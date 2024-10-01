Гимназию № 4 в Дзержинском отремонтируют к концу года
Два здания гимназии № 4 капитально отремонтируют в Дзержинском до конца года. Сейчас на объекте ведут фасадные работы.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас на объекте трудятся 30 человек. В первом здании продолжаются фасадные работы, во втором — демонтаж и монтаж подпорной стены.
По проекту, в школе обновят кровлю, фасад, коммуникации, окна и двери, а также сантехнику. На территории проведут благоустройство.
В учреждение поставят новую мебель и оборудование.
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