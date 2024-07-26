Гимназию № 4 капитально отремонтируют в Подольске

Фото: Министерство строительного комплекса Подмосковья

Гимназию № 4 капитально отремонтируют на улице Правды в Подольске. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас на объекте трудятся свыше 90 человек. Там проводят фасадные работы и обустраивают кровлю, а также монтируют слаботочные системы и навесной потолок. Готовность объекта составляет 80%.

«Внутри здания проводится монтаж слаботочных систем и навесного потолка, ведется штукатурка стен, укладка напольной плитки, электромонтажные и сантехнические работы, благоустройство территории. Работы в графике», — добавили в ведомстве.

В школах также проведут отделку помещений, установят новую мебель и оборудование.

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