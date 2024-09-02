Гимназию № 23 в Химках открыли после капитального ремонта

Капитальный ремонт в гимназии № 23 в Химках завершили ко Дню знаний. Новая школа площадью более 1,5 тысячи квадратных метров приняла около 150 учеников.

Здание гимназии полностью обновили: реконструировали фасад и кровлю, произвели отделочные работы в кабинетах и залах. Также специалисты заменили инженерные сети, установили современное оборудование и мебель. Территорию при образовательном учреждении благоустроили: проложили прогулочные дорожки, высадили газон и поставили забор.

Школьникам в новом учебном году будут доступны профильные классы по гуманитарным, физико-математическим и естественно-научным направлениям. Кроме того, в гимназии открыли кадетское отделение.

«Уверен, эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение даст старт новым победам, достижениям ребят и педагогов», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Напомним, что в Химках капитально отремонтировали еще четыре образовательных учреждения: детский сад «Радуга», дошкольный корпус лицея № 7, воспитательно-образовательный комплекс и дошкольное отделение в Новогорске.

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