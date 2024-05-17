Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:03 Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Продолжается капитальный ремонт в гимназии № 23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Готовность объекта достигла 47%. Окончание работ запланировано на начало сентября.

Рабочие закончили монтажные работы и приступили к прокладке инженерных сетей.

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«На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Гимназия рассчитана на 150 человек. Трехэтажное здание занимает площадь свыше 1500 квадратных метров. Работы в учреждении начались в конце декабря в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдача объекта планируется к 1 сентября.

«В обновленном корпусе образовательного учреждения будут светлые и просторные классы, которые оснастят новым современным и технологичным оборудованием. Вместе с родительской общественностью, педагогами и депутатами мы еженедельно контролируем ход капитального ремонта», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

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