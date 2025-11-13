Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Химках начался капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23. Сейчас подрядчик выполняет демонтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводят за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодежь и дети».

По проекту в здании полностью обновят фасад и крышу, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут внутреннюю отделку и установят новые входные группы. Также для гимназии закупят современную мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.