Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В основном корпусе гимназии № 23 на улице Тюкова в Химках продолжается капитальный ремонт. Здесь учатся школьники с 1 по 8 классы. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, подрядчик завершает демонтаж и скоро начнет отделочные работы.

Проект предусматривает ремонт фасада и крыши, полное обновление внутренних помещений, установку новых входных групп, замену инженерных сетей и сантехники. Для школы также закупят новую мебель и современное оборудование.

Ремонт проводят по областной программе обновления объектов социальной инфраструктуры и в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.