Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к сентябрю

Ремонт в гимназии № 23 городского округа Химки подходит к концу. Свыше 150 детей начнут учебный год в обновленном здании с 1 сентября.

В городском округе Химки завершают капитальный ремонт гимназии № 23. Специалисты закончили внутреннюю отделку и перешли к следующему этапу: устанавливают систему отопления, сантехнику и мебель.

«Первые поставки уже были, сейчас стартует сборка и установка. Это будет современная школа с новым оборудованием», — поделился руководитель управления строительства администрации городского округа Химки Роман Глаголев.

Капитальный ремонт школы стартовал в декабре 2023 года по региональной программе «Образование Подмосковья». Специалисты полностью обновили здание площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

В гимназии № 23 откроют профильные классы по гуманитарным и естественным наукам, физике, математике и инженерии.

Напомним, что в Химках реконструируют еще пять зданий социального значения: детские сады, родильный дом, центры досуга и образовательные учреждения.

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