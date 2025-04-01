Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют к 1 сентября

На улице Чапаева в Химках продолжается капитальный ремонт гимназии № 23. Сейчас там идут общестроительные работы, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.

Ремонт проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте трудятся 25 человек — они возводят перегородки, штукатурят стены и прокладывают инженерные сети. Сейчас готовность объекта достигла 20%.

Согласно проекту, в гимназии обновят фасад, заменят все инженерные коммуникации, батареи, сантехнику, окна и двери. Также сделают внутреннюю отделку, отремонтируют крышу, входную группу и благоустроят территорию. Кроме того, запланирована замена мебели. Ожидается, что все работы завершат в августе.