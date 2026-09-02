Гимназию № 23 открыли после ремонта в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках после капитального ремонта открылся основной корпус гимназии № 23 на улице Тюкова. Работы провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации Химок.

За 68 лет здание обновили впервые — теперь здесь будут учиться более 850 школьников. С напутственными словами к ребятам обратились лидер Движения общественной поддержки, директор учреждения Олеся Климачева и депутат Руслан Шаипов.

«Жители давно ждали этого события, и сегодня ребята приступили к занятиям в полностью обновленном здании», — отметила глава Химок Инна Федотова.

За время ремонта в гимназии обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, окна и сантехнику.

«Сегодня мы открываем новую страницу в жизни нашей гимназии. За этим событием стоит большая командная работа. Самое главное — дети получили пространство, в котором им будет комфортно учиться, общаться, заниматься творчеством и спортом», — сказала лидер Движения общественной поддержки, директор гимназии № 23 Олеся Климачева.

В классах установили новую мебель, интерактивные доски и лабораторное оборудование. На территории появились футбольное поле, баскетбольная и воркаут-площадки, беговые дорожки.

«Жители Сходни давно ждали капитального ремонта корпуса на Тюкова. Сегодня дети встречают учебный год в современной школе, где созданы комфортные условия для занятий, творчества и спорта», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

У школы появилась и своя художественная особенность. Первый этаж украсили панно, посвященные защитникам Отечества, второй — усадьбе Середниково и Михаилу Лермонтову, третий — развитию российских железных дорог.