Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют в 2026 году

Гимназию № 2 на улице Кирова в Красногорске капитально отремонтируют в 2026 году. Там заменят покрытие стен, потолков и полов, обновят фасад, установят современное оборудование.

Работы по капитальному ремонту школы уже начались, рассказали в региональном Минстрое. По словам председатели подрядной организации «СтройТрастКапитал» Алексея Проничева, сейчас на объекте демонтируют старые отделочные покрытия, разбирают потолки, полы и перегородки.

Школу отремонтируют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.

Школу построили в 1968 году, ее площадь превышает 4,2 тысячи квадратных метров. Там приведут в порядок фасад, кровлю, входные группы, обновят системы отопления, вентиляции и канализации, а также установят современное оборудование и мебель. Территорию гимназии благоустроят.