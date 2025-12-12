Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт гимназии № 2 в Красногорске продолжается. В ней обновят коммуникации, фасад и кровлю, установят современную технику и мебель. Работы завершат в 2026 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы и приступил к отделке.

Площадь здания гимназии на улице Кирова — 4,2 тысячи квадратных метров. Его построили в 1968 году. Там приведут в порядок фасад, кровлю, входные группы, обновят системы отопления, вентиляции, канализации. В помещениях появится современная техника и мебель.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.