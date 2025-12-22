Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт гимназии № 2 продолжается на улице Кирова в Красногорске. Демонтажные работы строители завершили на 50%.

Сейчас на площадке трудятся 20 человек.

«Рабочие ведут демонтаж напольного покрытия, перегородок, светильников и сантехники, внутренних инженерных сетей. Подрядчик ведет кладку новых стен из пеноблока. Параллельно идет монтаж новой системы отопления», — отметил представитель подрядной организации Алексей Проничев.

Площадь школы, построенной в 1968 году, превышает четыре тысячи квадратных метров. В здании также обновят кровлю, фасад и входные группы. Позже в школе установят современные мебель и технику.

Запланировано благоустройство прилегающей территории.

Проект реализуют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его финансирование осуществляют из регионального бюджета.

Школу откроют к началу нового учебного года.