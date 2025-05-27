Гимназию № 1 в Балашихе капитально отремонтируют к 1 сентября

В Балашихе полным ходом идет капитальный ремонт гимназии № 1 имени А. В. Баландина, реализуемый в рамках народной программы и проекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия». Прогресс работ оценил Павел Вечтомов, заместитель руководителя управления строительного комплекса администрации города совместно с представителями подрядчика.

На текущий момент завершены демонтажные работы, началась установка новых перегородок, обновление кровли, замена окон и модернизация инженерных коммуникаций. Особое внимание уделяется реорганизации пространства: кабинет директора перенесен в новое место, созданы два дополнительных учебных класса и оборудована современная учительская.

Одним из главных новшеств станет просторный актовый зал на 250 мест, которого ранее в гимназии не было. Это позволит проводить полноценные культурные и образовательные мероприятия, расширяя возможности для учеников и педагогов.

«Мы не просто обновляем здание, а создаем современную образовательную среду, соответствующую актуальным стандартам. Благодаря народной программе и проекту „Новая школа“ гимназия станет комфортным и безопасным местом для обучения», — подчеркнул Павел Вечтомов.

Завершение ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года. Обновленная гимназия станет примером современной школы, отвечающей всем требованиям безопасности, функциональности и комфорта.