Гимназию на улице Кирова капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

На улице Кирова стартовали масштабные работы по обновлению гимназии. Специалисты начали с демонтажа старых потолков, перегородок и полов.

В ходе капитального ремонта гимназия преобразится до неузнаваемости. Планируется обновить фасады и кровлю, инженерные системы и сантехнику. Новый облик здания будет современным и аккуратным. Внутри появятся новые перегородки, будут отремонтированы все учебные классы и общие зоны. Гимназия станет комфортным и функциональным зданием, соответствующим современным требованиям к образовательной среде.

Перед началом учебного года в гимназию планируют завезти современное оборудование и мебель. Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.