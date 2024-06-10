Гимназию на улице Фрунзе в Павловском Посаде отремонтируют к августу

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии на улице Фрунзе продолжается в Павловском Посаде. На данный момент готовность объекта оценивается в 35%.

«На площадке 20 рабочих. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж металлоконструкций фасада, электромонтажные и кровельные работы», — говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в дошкольном отделении обновят фасад и входные группы, выполнят отделочные работы, а также заменят инженерные сети и оборудование. Территорию вокруг здания благоустроят и обеспечат доступ маломобильных граждан. Завершить все работы планируется к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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