Гимназию имени Василия Татищева в Клину открыли после капитального ремонта 1 сентября. Здание утеплили, в нем обновили все помещения и санузлы.

Как рассказали в региональном Минстрое, школа находится на улице Ленина в Клину — работы там начались в январе этого года.

Площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В нем полностью обновили помещения, лестницы и санузлы. Там заменили окна, двери, инженерные сети, а также утеплили фасад и кровлю.

«Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения», — добавили в ведомстве.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в Подмосковье открыли после капитального ремонта 57 школ.