Гимназию имени Ушинского в Клину капитально отремонтируют в этом году

Гимназию Константина Ушинского на Бородинском проезде в Клину капитально отремонтируют. Работы планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Готовность работ уже превысила 70%, сообщили в региональном Минстрое.

«На площадке задействовано более 90 специалистов, две единицы техники. Завершен демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к гимназии территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Здание гимназии было построено в 1964 году. Его площадь — почти 4,2 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновят все коммуникации, сантехнику, фасад, кровлю, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Новый облик получат спортивный зал и пищеблок. В помещениях установят современную мебель и технику.

Работы ведут в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети».