Гимназию имени Ушинского в Клину капитально отремонтируют к осени

Основной корпус гимназии имени Константина Ушинского на Бородинском проезде в Клину капитально отремонтируют. Работы планируют заврешить уже к сентябрю.

Как рассказали в региональном Минстрое, готовность работ уже достигла 60%. Сейчас на площадке трудятся 60 специалистов.

«Завершен демонтаж, продолжаются общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к гимназии территории», — рассказали в ведомстве.

Здание построили в 1964 году, его площадь — почти 4,2 тысячи квадратных метров. Там обновят все коммуникации и сантехнику, фасад, кровлю, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все помещения корпуса, включая спортзал и пищеблок. Там появится новая мебель, а на территории проведут благоустройство.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».