Гимназию имени Ушинского в Клину капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Основной корпус гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского продолжают ремонтировать в Клину. Школа 1964 года постройки находится в Бородинском проезде.

Демонтажные работы в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров завершили наполовину.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья отметили, что подрядчик обновит кровлю и фасад, заменит инженерные коммуникации и сантехнику, а также установит современные системы пожарной безопасности и видеокамеры.

Позже в учебном заведении появятся новые мебель и техника. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Работы проходят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленную гимназию откроют в сентябре следующего года.