Гимназию имени Татищева в Клину капитально отремонтируют к августу 2025 года

Капитальный ремонт гимназии имени Татищева начался в Клину. Здание полностью обновят к августу 2025 года.

«Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Сейчас ведутся демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В здании гимназии обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные системы, сантехническое оборудование, сделают внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала и столовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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