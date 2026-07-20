Гимназию имени Пушкина в Бронницах капитально отремонтируют к 1 сентября

В гимназии имени Пушкина в Бронницах продолжается капитальный ремонт, который планируют завершить к началу нового учебного года. На строительной площадке работают 16 специалистов и инженерно-технический работник.

Подрядчик также задействовал автокран и ножничный подъемник.

Сейчас рабочие занимаются устройством слуховых окон и примыканий, монтажом новой водосточной системы, снегодержателей и профнастила. Одновременно они монтируют пароизоляцию и обрешетку. Деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитными составами, а металлические элементы очищают, грунтуют и покрывают специализированным покрытием.

Ряд этапов ремонта уже завершили. Рабочие убрали старую стяжку и утеплитель, усилили стропильно-балочную систему с помощью металлических конструкций и оштукатурили вентиляционные шахты на чердаке.

Кровлю оборудуют ходовыми мостиками и лестницами для обслуживания, установят защитные ограждения, системы молниезащиты и обогрева. Запланирована замена водосточных труб и желобов.