Гимназию имени Подольских курсантов отремонтируют в Климовске | 360°

27 апреля 2024, 13:00
Гимназию имени Подольских курсантов отремонтируют в Климовске
Здание Гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в Климовске капитально отремонтируют. Об этом сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.
Подрядчик для выполнения ремонта уже определен — контракт заключен с ООО «Триумф». Завершение работ запланировано на 2025 год.
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В гимназии заменят кровлю и потолки, обновят фасад и входные группы, лестницы. Все инженерные сети заменят, как и окна с дверями. Помещения отделают, а в классах установят новую мебель и современное оборудование. Территорию школы благоустроят.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.
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Подольск
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