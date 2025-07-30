Гимназию и 2 детских сада отремонтируют в Воскресенске в 2025 году

В муниципалитете продолжается капитальный ремонт трех образовательных учреждений. Специалисты обновят Москворецкую гимназию в Воскресенске, а также детские сады «Колосок» в селе Федино и «Незабудка» в городе Белоозерский.

Реконструкция учебных заведений проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Воскресенска Алексей Малкин и прокурор Иван Астахов проверили, насколько качественно подрядчик выполняет работы.

«Ремонт детского сада в Белоозерском в плановом порядке завершим до конца года. Сначала сюда зашел недобросовестный подрядчик, который игнорировал все строительные нормы и правила. Сейчас здесь работает другая организация, которая полностью переделывает этот объект. До конца года у жителей города появится новый отремонтированный садик», — рассказал Алексей Малкин.

Сейчас в Москворецкой гимназии специалисты монтируют окна, системы отопления и вентиляции, а также укладывают на пол и стены плитку. В здании детского сада в селе Федино рабочие утепляют чердачные перекрытия и обустраивают выходы со второго этажа. Помимо этого, они занимаются монтажом системы отопления. Завершить работы планируют до 1 сентября.