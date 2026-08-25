Гимназия в Королеве полностью готова к новому учебному году

В гимназии № 9 города Королева успешно завершили подготовку к началу учебного года. Школа полностью готова принять учеников 1 сентября.

За летние месяцы в гимназии провели несколько важных работ. Отремонтировали крышу над актовым залом, прочистили ливневую канализацию по всей территории и обновили покрытие на беговых дорожках. Все работы приняты без замечаний.

Перед началом учебного года в гимназии провели встречу с родителями будущих первоклассников. В этом году открываются два новых класса — математический и инженерно-технический. Родителям показали учебные кабинеты и лаборатории, провели по столовой и рассказали об организации учебного дня.

В лаборатории конвергентности установили интерактивный пол, песочницу и умную стену. В кабинете квант-промдизайна ребята будут заниматься программированием, собирать роботов и управлять дронами. Учителя прошли обучение и готовы использовать новые технологии на уроках.

Робототехника в гимназии не ограничивается кабинетными занятиями. Ученики планируют выставить свою разработку на всероссийском турнире «Битва роботов». Сейчас ребята вместе с учителями готовят модель, дорабатывают механику и программируют движения.