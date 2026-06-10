Гимназия в Балашихе подписала соглашение о сотрудничестве с МГИМО-МЕД

Стратегическая сессия по реализации проекта «Профильные медицинские классы Подмосковья» прошла в гимназии № 1 имени Баландина в Балашихе. В мероприятии приняли участие начальник управления по образованию округа Александра Зубова и более 300 представителей образовательных организаций Московской области.

Гимназия № 1 стала опорной школой Московской области по реализации проекта. Учреждение имеет более чем 25-летний опыт подготовки школьников по медицинскому профилю и сегодня выступает одним из региональных центров компетенций в этом направлении.

«Для нас это большая ответственность и признание многолетней работы коллектива. Мы готовы делиться накопленным опытом с коллегами из других муниципалитетов и помогать школам, которые только начинают развивать профильное медицинское образование. Сегодня на территории Балашихи это направление реализуют уже 13 организаций, и мы участвуем в разработке учебных программ и методических материалов для всего региона», — отметила директор гимназии № 1 Анна Скоропупова.

Одним из ключевых событий дня стало подписание соглашения о сотрудничестве с МГИМО-Мед. Партнерство позволит расширить возможности профориентации школьников, познакомить их с современными направлениями медицинского образования и помочь в выборе будущей профессии. Взаимодействие с вузом открывает для учащихся новые образовательные маршруты и перспективы дальнейшего трудоустройства в сфере здравоохранения.

В рамках стратегической сессии участники работали в группах, моделируя различные роли — родителей, педагогов, представителей вузов и образовательных организаций. Такой формат позволил определить наиболее важные запросы участников проекта и выработать предложения по его дальнейшему развитию.

Ежегодно в гимназии № 1 имени Баландина открывается медицинский класс численностью от 30 до 35 учеников. В прошлом учебном году сформировали сразу два профильных класса, а новый набор начнется уже этим летом. Реализация проекта направлена на подготовку будущих медицинских кадров и повышение интереса школьников к профессиям в сфере здравоохранения.