Гимназия №23 в Химках: капитальный ремонт вышел на середину пути

В городском округе Химки в основном корпусе гимназии №23 продолжается капитальный ремонт. На текущий момент работы выполнены ровно на 50%. Более 50 строителей трудятся на объекте, и работы идут сразу по нескольким направлениям. Внутри помещений занимаются финишной отделкой стен и потолков, а снаружи рабочие обновляют фасад здания. Параллельно с этим ведутся работы по монтажу новых инженерных сетей и восстановлению кровли.

Это уже третий корпус образовательного комплекса, который подвергается ремонту. В классах сейчас можно увидеть строительные леса и мешки с сухими смесями, но уже заметно, как меняется пространство. После завершения отделки подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории: появятся новые дорожки, газоны и малые архитектурные формы.

Срок сдачи объекта — июль текущего года. К 1 сентября обновленная гимназия должна открыть двери для учеников. Родители и педагоги лично следят за ходом работ, их главное требование — высокое качество и соблюдение сроков.