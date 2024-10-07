Гимназия № 2 в Чехове отметила 70-летие
Ровесница Чехова, одна из старейших школ города — гимназия № 2, отметила 70-летний юбилей. В уютном актовом зале в день ее рождения собрались ученики школы, родители, педагоги и многочисленные гости, среди которых педагоги-ветераны и первые выпускники.
«Сегодняшний юбилей — это как раз возможность дорогие мои коллеги-педагоги, увидеть друг друга, пообщаться, обняться, обсудить прожитые годы. И, конечно, порадоваться за достижения второй гимназии», — сказала директор учебного заведения Марина Тарасова.
В копилке гимназии имеются многочисленные победы в областных и муниципальных конкурсах. Ее ученики становились победителями и призерами как муниципального, так и региональных конкурсов, олимпиад.
Педагогический коллектив поздравила депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова. «70 лет — это 70 первых звонков, 70 выпускных балов. Это сколько выпускников, людей, которые после школы выучились и вернулись работать в свой родной город Чехов», — отметила она.
Учителям гимназии и ее директору вручили почетные грамоты, благодарственные письма, цветы. В этот день не был забыт никто. А ученики подготовили для педагогов праздничный концерт.
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