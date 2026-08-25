Гимназию № 17 в Королеве подготовили к новому учебному году

В гимназии № 17 на улице Сакко и Ванцетти в городском округе Королев завершились последние приготовления к 1 сентября. Учебное заведение ждет 180 первоклассников, которые в этом году сядут за парты.

Школа претерпела значительные изменения: кабинеты украсили свежевыкрашенные стены, появились современные парты и главное — интерактивные доски. Педагоги уже опробовали новое оборудование и остались довольны его функциональностью.

Подготовку гимназии проверили родители учеников, педагоги и работники администрации. Все отметили достойный внешний вид школы и выразили уверенность, что ученикам будет комфортно и интересно учиться.

В гимназии открыли математические классы для нескольких параллелей. Также работают технологический и медицинский классы, где ученики могут углубиться в изучение профильных предметов.

Здание преобразилось после капитального ремонта: обновлены стены, потолки, полы, актовый и спортивный залы, заменены фасад, кровля, санузлы, вентиляция, электрика и водоотводы. На территории появились новые спортивные и детские площадки.

Несмотря на все изменения, в гимназии осталось и то, что придает ей уникальность. У входа по-прежнему стоит столб с фигурами и гравировками на космическую тему, а в бассейне сохранилась старинная мозаика.