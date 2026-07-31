Гимназию № 11 в Дубне отремонтируют к 1 сентября

В гимназии № 11 городского округа Дубна полным ходом идет подготовка к началу учебного года. Школе предстоит преобразиться как внутри, так и снаружи благодаря помощи ОЭЗ «Дубна».

Ведутся ремонтные работы в классах и санузлах начальной школы, начался ремонт крыльца запасного выхода. В спортивном зале уже заменили окна, и сейчас активно готовятся к покраске стен и завершают работы над потолком.

«Радует, что подрядчики нас не подводят. Сейчас идет подготовка к покраске стен, заканчиваются работы над потолком: я надеюсь, что по срокам все будет, как запланировано. Так что школа готовится к встрече с детьми», — отметила директор гуманитарно-эстетической гимназии Анна Лихачева.

На территории школы также планируется обустройство открытого стадиона — шестого в городе. Подрядчик уже заасфальтировал дорожки и скоро приступит к обустройству резинового покрытия. Рядом с территорией школы в этом году обновят тротуары, начав от пересечения с улицей Энтузиастов, рядом с детским садом «Улыбка». Здесь плитку заменят на асфальт и обустроят парковочные места.