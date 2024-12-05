Сегодня 11:18 Гимназия № 10 в Луховицах отметила 50-летие 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Школы

Луховицы

На празднике собрались ветераны, родители, ученики и молодые учителя. Юбилей учебного заведения — повод встретиться выпускникам и педагогам разных лет

В 1974 году в Луховицах была открыта школа № 10. В 1996-м она получила статус гимназии. Изменилось все: в учебную программу вошло углубленное изучение отдельных предметов, двух иностранных языков во всех классах, партнерство с вузами. Последнее предоставляет школьникам уникальную возможность принять участие в разработке проектов и определиться с будущей профессией.

«Это дает, конечно, огромный вектор в развитии наших старшеклассников. У них есть возможность, пользуясь этими научно-практическими связями, получать дополнительную подготовку по физике, информатике, математике», — рассказала директор гимназии Наталья Слайковская.

Сегодня здесь обучаются более 900 детей. Гимназия — место для реализации нескольких всероссийских проектов и региональная инновационная площадка. Здесь есть творческие мастерские, музеи, гимнастический театр, спортивные секции. В прошлом году гимназия вошла в президентскую программу капитального ремонта. Учреждение преобразилось. По случаю юбилея глава округа Сергей Тимохин вручил педагогам благодарственные письма и почетные грамоты от себя и от местного отделения партии «Единая Россия». Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».