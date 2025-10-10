Гимназия № 4 в Лыткарине приняла участие во Всероссийском аграрном диктанте

Лыткаринская гимназия № 4 поддержала масштабную образовательную инициативу, присоединившись к первому Всероссийскому аграрному диктанту. Эта акция стала возможностью для педагогов и учеников проверить свои знания в области сельского хозяйства и агрономии, а также повысить интерес к этой отрасли.

Перед началом диктанта координаторы провели подробный инструктаж, объяснив правила заполнения бланков и ответив на все вопросы. В течение отведенных 45 минут участники сосредоточенно работали над заданиями, сложность которых соответствовала их возрасту и уровню подготовки. Вопросы диктанта охватывали широкий спектр тем, связанных с сельским хозяйством, растениеводством, животноводством и другими аспектами аграрной науки.

Узнать свои результаты участники смогут уже 20 октября в личных кабинетах на сайте.