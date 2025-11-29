Гимназия № 2 в Зарайске отметила 55-летний юбилей

Торжественное мероприятие к юбилею образовательного учреждения состоялось во Дворце культуры имени В. Н. Леонова. Участие в нем приняли ученики, их родители, педагоги и почетные гости.

Поздравили гимназию с праздником глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, председатель Совета депутатов Елена Белкина, начальник управления образования Елена Прокофьева. На мероприятии наградили заслуженных учителей и отметили ветеранов школы.

Праздничную программу подготовили местные творческие коллективы.

Гимназию № 2 основали 30 ноября 1970 года. Сейчас учреждение является одним из ведущих в Зарайске. Оно регулярно входит в «зеленую зону» по результатам мониторинга качества образования. Кроме того, ученики гимназии показывают высокие результаты на экзаменах, в том числе становясь стобалльниками.