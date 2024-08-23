Гимназия «Логос» и Лицей № 4 в Дмитрове вошли в топ-100 школ Подмосковья

Итоги прошедшего учебного года и подготовку школ к 1 сентября обсудили на «Съезде учителей» в Подмосковье. На мероприятии озвучили рейтинг 100 лучших образовательных учреждений региона. Гимназия «Логос» и Лицей № 4 в Дмитровском округе вошли в список престижных заведений.

«Съезд учителей» продлится до 29 августа. Более двух тысяч руководителей образовательных учреждений Московской области принимают в нем участие. На мероприятие также приехали коллеги из Узбекистана.

Губернатор Андрей Воробьев и директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова поприветствовали участников форума и наградили директоров лучших школ области.

Рейтинг 100 образовательных учреждений составляли с учетом качества образования, результатов на ЕГЭ, участия в олимпиадах всероссийского и международного уровней, использования современных технологий и участия в новых проектах. Все руководители, которые добились высокой оценки, получат премию на развитие учреждений.

«Не первый год, благодаря Ольге Лазаревой и всему коллективу гимназии, „Логос“ — в десятке лучших в регионе. Благодарю всех педагогов Дмитровского округа за профессионализм и самоотдачу. Мы гордимся вами! Именно вы — залог высокого уровня образования в нашем округе», — поздравил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Еще восемь учебных заведений Дмитровского округа попали в топ-500: школа № 10, гимназия «Дмитров», Черновская и Рогачевская школы, школа № 1 имени Кузнецова, школа имени Героя Советского Союза Аверьянова, Деденевская школа имени Крупской и школа № 3.

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