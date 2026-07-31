Гимназия «Квантор» возглавила рейтинг школ Коломны по числу медалистов

Гимназия № 2 «Квантор» стала лидером городского округа Коломна по количеству выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении». В этом году наград удостоены 36 одиннадцатиклассников.

Выпускники гимназии завоевали 18 золотых и 18 серебряных медалей. В пятерку лучших образовательных учреждений округа также вошли гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза С. Г. Горшкова, школа № 14, лицей № 4 и школа № 12.

«Вы во время учебы приобрели новые знания, приобрели навыки трудиться и учиться, а самое главное — приобрели своих друзей. Мы, кто был выпускниками 20-30 лет назад, радуемся за вас и надеемся, что вы сделаете правильный выбор, выбор по сердцу», — напутствовал ребят депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Всего в 2026 году медали «За особые успехи в учении» получили 284 выпускника городского округа Коломна. Из них 160 школьников окончили обучение с золотой медалью первой степени, еще 124 — с серебряной медалью второй степени.

Наличие аттестата с отличием дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Их количество каждый вуз определяет самостоятельно: за золотую медаль обычно начисляют до 10 баллов, за серебряную — до трех.

Для получения золотой медали выпускник должен иметь только отличные итоговые оценки и набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов по выбору. Серебряную медаль получают школьники, у которых допускается не более двух итоговых оценок «хорошо», а минимальный результат ЕГЭ составляет 60 баллов.

При необходимости выпускники могут пересдать один экзамен в дополнительные, так называемые президентские дни. Так, ученица Емельяновской школы после пересдачи улучшила результат по литературе и подтвердила право на получение золотой медали.