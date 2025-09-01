Гимназия имени Подольских курсантов открылась после капремонта в Климовске

Гимназия имени Подольских курсантов открылась в Климовске после капитального ремонта. Там утеплили фасад, заменили окна, двери и сантехнику.

Школа находится на проспекте 50 лет Октября. Работы там начались в январе этого года. В ходе ремонта в здании обновили все помещения, лестницы, санузлы, заменили двери, окна, коммуникации, а также утеплили кровлю и фасад.

Как рассказали в областном Минстрое, в спортзале школы отремонтировали пол и стены, установили новые снаряды. Новый облик также получила столовая. В кабинетах появилось новое оборудование.

Ремонт провели в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в регионе открыли 14 новых школ.