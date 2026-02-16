Гимназия Чехова вошла в топ лучших во всероссийском цифровом проекте

В течение нескольких недель гимназия № 7 занимает первое место в Московской области по реализации всероссийского проекта «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента». Он инициирован министерствами цифрового развития и просвещения.

Учебное заведение лидирует по нескольким ключевым показателям, включая количество вовлеченных в проект школьников (1637) и выполненных заданий (37387), а также активность учителей.

«Универсальная библиотека цифрового образовательного контента» предоставляет возможность получать новые знания и закреплять их, а также облегчает труд преподавателей. Проект представляет государственную информационную систему, где для педагогов есть доступ к электронным ресурсам. Платформа гарантирует качество и безопасность учебных материалов, соответствующих федеральным образовательным стандартам. На ней собраны бесплатные онлайн-курсы, уроки, электронные книги, видеолекции, интерактивные задания, тесты, презентации и научные статьи.

Заместитель директора гимназии № 7 Ольга Шевчук отметила, что для каждого класса доступны материалы от различных разработчиков, таких как «Облако знаний», «Экзамен Медиа», SkySmart, iSmart, Московская электронная школа и других. Учителя могут выбирать курсы и задания, соответствующие типу и объему работы для учащихся всех возрастов — от начальной школы до вузов. Информация на платформе регулярно обновляется.

Кроме того, доступны планы занятий и готовые уроки для педагогов, а также отдельный раздел, содержащий материалы для самостоятельного изучения. Школьники и родители могут получить доступ к ним в любое время и с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон) по QR-коду, который можно отсканировать в приложении «Госуслуги. Моя школа». Учителя и ученики также могут перейти к урокам из электронного журнала.