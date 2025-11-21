Гимназии № 5 в Красногорске исполнилось 55 лет

В гимназии № 5 в Красногорске торжественно отметили 55-летие учреждения. На праздник пригласили ветеранов педагогического руда, выпускников, представителей управления образования, муниципальных депутатов, руководителей других школ, учителей, родителей и учеников.

Почетными гостями стали начальник управления образования Ольга Кравец, депутаты Алексей Клецкин и Евгений Добровольский, директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин. Ольга Кравец от имени главы городского округа пожелала гимназистам радостных событий и отметила, что школа — это второй дом, где можно научиться любить и уважать друг друга.

Коллективу вручили грамоты от имени главы округа, депутатов и общероссийского профсоюза образования, а также медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне от партии КПРФ.

В фойе гимназии организовали выставку фотографий об истории учреждения. Посетители увидели портреты педагогов, обучающих юных красногорцев в разные годы.