Гимнасты из Дмитрова победили на всероссийских соревнованиях по акробатике

Воспитанники отделения спортивной аэробики школы «Дмитров М.Б.М» поучаствовали во всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Они заняли первое место и стали призерами среди юниорок.

Соревнования «Золотая осень на Тульской земле» прошли в Туле. В них поучаствовали более 700 спортсменов из 21 региона России.

Дмитров на турнире представили гимнасты из спортивной школы олимпийского резерва. В номинации «Пара» среди спортсменов 12-14 лет победили Полина Мартынова и Семен Родионов.

Семен также стал лучшим в номинации «Мужское соло». Полина Пуговкина, Анастасия Протасова и Елизавета Козодаева заняли второе место среди юниорок.

Отметим, что тренирует спортсменов из Дмитрова Наталия Филоненко.

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