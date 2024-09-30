Гимнастки в Дмитрове приняли участие в церемонии вручения знаков отличия ГТО

«Вероника и Виктория являются победителями и призерами Всероссийских соревнований, областных чемпионатов и первенств в индивидуальных и командных упражнениях», — поделился тренер гимнасток.

На счету у гимнасток — первое место в командном зачете на Чемпионате Калужской области и областных соревнованиях по художественной гимнастике, второе и третье место в индивидуальных упражнениях на Межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике «Кубок Губернатора», второе место в индивидуальном упражнении на Кубке Губернатора Московской области и бронза на Чемпионате и Первенстве Московской области по художественной гимнастике.

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