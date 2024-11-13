Гимнастки в Чехове начали подготовку ко всероссийским соревнованиям

Фото: Телеканал «360»

Юные спортсменки из Чехова активно тренируются. Скоро им предстоит выступить на всероссийских соревнованиях «Надежды России».

Девушки занимаются у тренера Ольги Куликовой. Для каждой команды есть своя программа подготовки, в которой сочетаются артистизм, атлетизм, общефизическая подготовка и мастерство.

«Администрация оказывает нам поддержку в проведении соревнований. В течение года мы проводим 5-7 соревнований. У нас сегодня тренируются две команды групповых упражнений. Одна команда выступает по программе первого спортивного разряда. Вторая команда занимается по программе кандидатов в мастера спорта. Малышки первого разряда только что вернулись со всероссийских соревнований», — отметила тренер по художественной гимнастике СШ «Витязь» Ольга Куликова.

Сейчас кандидатки готовятся ко всероссийским соревнованиям «Надежды России». Турнир пройдет в Ульяновске с 17 по 26 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте