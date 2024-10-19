Гимнастки из Жуковского победили на международном турнире в Гонконге

Воспитанницы спортивной школы «Метеор» из Жуковского поучаствовали в международных соревнованиях по эстетической гимнастике. Они привезли с финала золотые и серебряные медали.

Финал Кубка мира Hong Kong Cup Open завершился в Китае. В нем поучаствовали 55 команд из России, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Японии и других стран.

Жуковский на турнире представили девушки из спортшколы «Метеор» в составе команд «Виктория» и «Виктория Старт». Они победили в категориях «Юниоры 14-16 лет» и «Сеньоры». Вторая команда также стала серебряным призером турнира.

Ребята выступали под руководством заслуженного тренера России Зитты Буковой. Также в тренерский штаб вошли Татьяна Перевощикова, Полина Фурцева, Ирина Жохова, Эльвира Маркизова, Мария Дюдина, Полина Нестерова, Елизавета Шумихина и Елена Илюхина.

Отметим, что на Кубке нашу страну представили 10 команд из Москвы, Краснодарского края, Московской, Нижегородской и Вологодской областей.

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