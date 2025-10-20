Гимнастки из Реутова стали призерами всероссийского и областного турниров

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике завершились в Ульяновске. На них успешно выступили юные спортсменки из Реутова.

Команда «Бусинка» показала один из лучших результатов среди гимнасток со всей России. Реутовчанки завоевали серебряную награду в программе с обручами. Спортсменки также продемонстрировали на соревнованиях свои сольные программы.

Судьи регионального этапа отметили серебряной медалью одиночное выступление пятнадцатилетней Арины Тимошиной из Реутова.

Воспитанница Спортивной школы Реутова Валерия Титова рассказала, что в этом году в программы по художественной гимнастике были внесены изменения, и тренерам пришлось скорректировать номера, а спортсменкам — осваивать новые элементы. Гимнастки тщательно готовились к турниру, отрабатывая каждую деталь.

Ранее в Подмосковье завершились Кубок и первенство региона по художественной гимнастике, бронзовые медали на которых также завоевали представительницы Реутова.