Гимнастки из Раменского выиграли 4 золотых медали на Кубке мира

Гимнастки из Раменского достойно выступили на международных соревнованиях в Армении и завоевали четыре золотые медали в разных возрастных категориях. Кубок мира по эстетической гимнастике и Международный кубок Дружбы собрали представительниц из Армении, Украины, Казахстана, Германии, Австрии, Болгарии, Греции и Кипра.

Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной групповой эстетической гимнастики. Девушки из Раменского выдержали серьезную конкуренцию и показали все, на что способны.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил юным спортсменкам цветы и благодарственные письма.

«Эти победы — итог неустанных тренировок и выдержки спортсменок, профессионализма и мудрости тренеров и родителей, условий, которые созданы в Раменском для развития эстетической гимнастики. Каждая золотая медаль — это заслуженная награда и гордость за наш округ, доказательство того, что в Раменском растут чемпионы, способные достойно представлять Россию на международной арене», — отметил Эдуард Малышев.

Новые награды привезли воспитанницы двух спортивных школ — «Раменское» и «Олимп Раменское». Команда «Виктория» победила в возрастной категории 14–16 лет, а команда «Сонет Виват» — в возрастной категории 12–14 лет. Следующая цель девушек — покорить второй этап Кубка, который пройдет во Франции.