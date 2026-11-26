Соревнования по эстетической групповой гимнастике прошли с 23 по 25 ноября в японском городе Осака. Для спортсменок они стали важным подготовительным этапом перед чемпионатом мира.

Спортивная слава Раменского округа вышла далеко за пределы страны. Команда «Сонет Виват» показала на турнире свое мастерство и получила золотую награду.

«Наши гимнастки стали лучшими в возрастной категории 12–14 лет, оставив позади сильнейших соперников из разных стран мира. За этой блестящей победой стоят годы упорных тренировок, колоссальная самоотдача, сила характера и высочайший профессионализм. Огромная заслуга в этом триумфе принадлежит их замечательному тренеру Екатерине Ефремовой. Спасибо за грацию и волю к победе. Браво!» — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Администрация Раменского округа поздравила спортсменок и тренера с заслуженной наградой и пожелала новых спортивных достижений на всероссийской и международной аренах.